Skoleledere skal oplyse om børns fravær

I dag har offentligt ansatte en skærpet underretningspligt. Det betyder, at de skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte.

Med den nye lov får skolelederne en "objektiv pligt" til altid at underrette kommunalbestyrelsen, hvis en elev i et kvartal har et ulovligt fravær på 15 procent eller mere.

Derefter skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at standse børnechecken i ét kvartal.

Med ulovligt fravær menes fravær, der ikke skyldes sygdom og som ikke er godkendt af skolelederen på forhånd. Det kan for eksempel være flere tilfælde af pjæk. Eller et længerevarende udlandsophold, som der ikke på forhånd er givet tilladelse til.

Kilde: Lovforslaget.

/ritzau/