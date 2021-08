Skolepatrulje skal skabe god onlinekultur

Skoler og uddannelsesinstitutioner skal have et større fokus på digital dannelse.

Det mener regeringen, som vil foreslå tre nye tiltag, der skal hjælpe med at sikre børn og unges trivsel på de sociale medier igennem digital dannelse.

Tiltagene er en del af et større udspil om sikkerhed på nettet for børn, som regeringen vil tage op til forhandling med Folketingets partier i løbet af efteråret.

- Det, vi lægger op til, er egentlig at bruge nogle af de samme redskaber, som da bilerne indtog vejene i Danmark, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om de tre tiltag.

- Vi skal huske på, at det her er så stor en forandring, at det svarer til de forandringer, det skabte i børnelivet, da der kom trafik. Og derfor griber vi efter nogle af de samme redskaber, siger hun.

Derfor er et af regeringens forslag også at oprette en "skolepatrulje for digital færdselssikkerhed". Det betyder, at elever, forældre, lærere og undervisere skal udpeges til at hjælpe med at sikre en god onlinekultur.

Pernille Rosenkrantz-Theil siger, at det er vigtigt at nå ud til alle skolerne. Hun mener, at lokale tiltag bedst kan være med til at forhindre, at kulturen udvikler sig dårligt på skolerne.

Direktøren i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, kan godt lide idéen om, at den digitale kultur formes lokalt. Han er enig i, at man skal tage samtalen lokalt om, hvordan kulturen på de sociale medier skal være.

- Det, man kunne være bekymret over, er, om de her digitale skolepatruljer kommer til at fungere ret mange steder. Hvem vil egentligt melde sig? Og den viden, man ville skulle have, er meget betydelig, siger han.

Ud over skolepatruljen vil regeringen udarbejde nyt undervisningsmateriale om digital dannelse til skolerne og uddannelsesinstitutionerne.

Undervisningsmaterialet og regeringens tredje forslag, "Den digitale Trafikklub for Børn og Unge", skal hjælpe med at klæde børn og unge på til at færdes sikkert og trygt på nettet.

Rasmus Kjeldahl stiller dog spørgsmålstegn ved, hvorvidt de børn, som Børns Vilkår møder, ville bruge et tiltag som trafikklubben. Han frygter, at det kun ville nå meget bevidste forældre.

Han håber, at regeringen også vil afsætte ressourcer til at uddanne de voksne omkring børnene. Det gælder både forældrene og lærerne.

Digital dannelse handler ikke kun om, at man ved, hvordan man skal færdes på nettet, men også at man er bevidst om, hvad det betyder at efterlade digitale spor, og hvordan man opfører sig socialt acceptabelt og ansvarligt online.

