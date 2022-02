Skoler får lov at droppe erstatningstimer for aflyst undervisning

I skoleåret 2021/2022 får skoler mulighed for at undlade at give erstatningstimer for aflyst undervisning i grundskolen som følge af sygefravær blandt personalet.

På den måde vil skolerne blive stillet, som om de havde gennemført undervisningen.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Ministeren på området, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), siger, at beslutningen i bund og grund handler om at få tilpasset folkeskoleloven pandemien.

- Vi har truffet en beslutning i forhold til de timer, der er afviklet online. De tæller ikke med i det samlede timeregnskab henover et skoleår.

- Det har skabt et stort pres på skolerne. Man har været bekymret for, at alle de timer skulle afvikles oveni frem mod skoleårets slutning, siger hun.

Det kan for eksempel være tysklærere, der måske er hjemme med en positiv test, men godt kan undervise, fordi de ikke er syge.

- De har afviklet tysktimerne som normalt, men online. Fordi folkeskoleloven er skruet sammen, som den er, så skal de faktisk give erstatningstimer for de tysktimer senere på skoleåret, fordi de er afviklet online. De timer tæller ikke med.

- Det betyder, at man skubber en pukkel foran sig med timer, som vil betyde, at eleverne måske risikere at skulle i skole i alle weekender og sene aftentimer for at nå at afvikle de timer, siger ministeren.

Samtidig ville den dobbeltundervisning skulle forestås af lærere, som ikke er elevernes normale lærere, forklarer Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Så skulle de for eksempel møde ind hver lørdag frem til sommer, og den, der kunne forestå undervisningen, er en eller anden 18-årig, man har hyret ind fra gaden, som skal undervise dem i de timer, de har fået som erstatning.

- Det giver ingen mening for eleverne eller rent undervisningsmæssigt.

I slutningen af januar sagde både Kommunernes Landsforening (KL), skolelederne og lærerne til folkeskolen.dk, at elever skal kunne sendes hjem til onlineundervisning uden krav om erstatningstimer.

Ministeren understreger, at der på skolerne er stort fokus på at få samlet op på de ting, man undervisningsmæssigt er kommet bagud med.

- Selvfølgelig skal man være opmærksom på at få indhentet fagligt efterslæb og også at rette eksamenerne til.

- Måden at gøre det på er bare ikke, at børnene skal være til lørdagsundervisning fra nu og frem til sommerferien med en vikar, som underviser i noget, de ikke har forudsætninger for, siger hun.

Et bredt flertal i Folketinget har givet tilslutning til modellen. Ministeren vil snarest muligt fremsætte det som lovforslag.

/ritzau/