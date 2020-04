Skoler får forbud mod at samle store elever i små grupper

Trods gode erfaringer forbyder Undervisningsministeriet lærere at samle de ældste elever i mindre grupper.

Lærere må under ingen omstændigheder samle de hjemsendte elever fra 6.-10.-klasse på eller uden for skolen.

Heller ikke, hvis de overholder kravene om to meters afstand og om maksimalt at være ti personer sammen.

Det fremgår af de seneste retningslinjer til kommunerne, som Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt i weekenden.

For at imødekomme et voksende socialt behov hos de store elever var flere skoler ellers begyndt at samle nogle stykker til at gå en tur sammen eller spille lidt bold.

Det har blandt andet enkelte skoler i Odense Kommune indtil weekenden gjort med succes.

Derfor kan rådmanden for kommunens børn- og ungeforvaltning, Susanne Crawley Larsen (R), ikke forstå, hvorfor ministeriet nu forbyder en lærer at være sammen med eksempelvis fem elever ad gangen.

Specielt når de samme elever ifølge myndighedernes retningslinjer godt må mødes efter skoletid.

- Jeg kan simpelthen ikke se logikken i, at man ikke kan gøre det.

- Jeg vil opfordre børne- og undervisningsministeren til at finde en måde, så vi kan mødes i små grupper, der selvfølgelig overholder de sundhedsmæssige retningslinjer, siger Susanne Crawley Larsen.

Hun understreger, at hun er ved at blive alvorligt bekymret for de store skolebørn.

- Dels selvfølgelig for læringstabet, men også for deres trivsel helt generelt, for jeg tror virkelig, at børnene har brug for at se hinanden og deres lærere.

Det sidste understreges af en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet og Syddansk Universitet blandt 6000 store elever.

Her svarer ni ud af ti, at de savner deres kammerater fra skolen, og knap halvdelen giver udtryk for, at de ikke er glade i deres nuværende hverdag.

Bag undersøgelsen står blandt andre professor i pædagogik Karen Wistoft.

Hun advarer om, at det kan få konsekvenser for nogle, hvis de ældste elever fortsat skal isoleres i deres hverdag.

- De bliver triste, modløse, orker ingenting, og der er ikke noget, der betyder noget for dem, siger hun.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har ikke ønsket at stille op til et interview om, hvorfor hendes ministerium finder det nødvendigt at forbyde fysisk samvær for de ældre elever i skoletiden.

