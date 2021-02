Skoler i vildrede: Skal skaffe samtykke til test af elever

Der skal indhentes samtykke fra forældre, før skoler kan teste elever, vurderer skolelederformand.

Fra på mandag får eleverne i grundskolens afgangsklasser i Nord- og Vestjylland mulighed for at vende tilbage til den fysiske undervisning.

På Bornholm bliver der åbnet helt for alle grundskolens elever.

Det sker med en kraftig opfordring fra regeringen til, at elever fra 12 år og op lader sig teste for coronavirus to gange om ugen.

Hos landets skoleledere er forventningen, at det vil kræve et samtykke fra forældrene at teste eleverne på skolerne.

- Vi forventer, at skolerne skal indhente samtykke fra forældrene til, at børnene testes.

- Om det bliver digitalt eller skriftligt, det ved vi ikke endnu, og vi ved heller ikke, hvordan sådan en erklæring skal se ud, siger formand Claus Hjortdal, Skolelederforeningen.

Opfordringen til test giver ikke bare nogle juridiske hovedbrud for skolerne.

Det risikerer også at så splid mellem eleverne, lyder det fra Claus Hjortdal.

- Hvis børnene testes på skolen, så giver forældrene samtykke til, at skolen får resultatet først.

- Man sidder måske i klassesammenhæng og får at vide, at den og den er smittet, nu skal alle sammen hjem.

- Det kan også være, at der er to-tre elever i en klasse, der ikke skal testes, fordi forældrene ikke har givet samtykke.

- Der kommer noget nyt ind i klasserummet, som vi ikke synes er særligt hensigtsmæssigt, siger Claus Hjortdal.

De nærmere retningslinjer og et udkast til samtykkeerklæring er ved at blive udarbejdet.

Men det er næppe klar til på mandag, vurderer Claus Hjortdal.

- Der er vinterferie i Nordjylland i den her uge, og vi har ikke set de endelige retningslinjer eller et udkast til en samtykkeerklæring.

- Når det er på plads, skal vi først have indhentet samtykke fra forældrene, og så skal vi have testsetuppet på plads. Så det bliver ikke fra på mandag, siger Claus Hjortdal.

/ritzau/