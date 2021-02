To skoler lukker ned igen efter opblussen i smitte

Brændkjærskolen og Munkevængets Skole i Kolding åbner ikke mandag efter kraftig smitteopblussen.

Børnene fra Munkevængets Skole og Brændkjærskolen i Kolding må vente en ekstra uge, før de kan vende tilbage fra vinterferien. Også otte institutioner i kommunen får ikke lov at slå dørene op på mandag.

Kolding Kommune har nemlig lukket ned for de to skoler og otte daginstitutioner, efter at de har været centrum for en kraftig opblussen i smitte med coronavirus.

Det skriver DR.

- Vi har sagt, at Munkevængets Skole og Brændkjærskolen med de smittede, som de har, dem holder vi simpelthen lukkede i næste uge, siger borgmester Jørn Pedersen (V) til Ritzau.

Borgmesteren siger, at problemet er så koncentreret omkring især de to skoler, der er blevet lukket, at det indtil videre ikke er nødvendigt med mere vidtgående tiltag.

- Vi kan se på den adresseopgørelse, vi får, og hvem der er smittede, hvor det er koncentreret, siger han.

Bramdrup Skole har også været en del af den seneste uges smitteopblussen i Kolding Kommune, men skolen undgår at lukke på mandag, fordi der ikke har været positive coronaprøvesvar på skolen siden mandag i indeværende uge.

I den seneste uge er 199 borgere i kommunen blevet testet positive for coronavirus.

Det høje antal kan især tilskrives en kraftig opblussen af smitte på skolerne og daginstitutionerne.

Den voldsomme smittespredning har på hurtig vis været med til at sende Kolding Kommune nær toppen af listen over kommuner med de højeste incidenstal.

Der er således 214 smittede per 100.000 indbyggere i Kolding. Faktisk er det kun Ishøj Kommune, der har 218,7 smittede per 100.000 indbyggere, der overgår den sydøstjyske kommune.

Det er således kun Ishøj Kommune, der i øjeblikket har et højere antal smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

/ritzau/