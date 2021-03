Skoler og daginstitutioner genåbner i Kolding efter smitte

Myndighederne lader igen skoler og daginstitutioner i Kolding åbne. Smitte lukkede dem i vinterferien.

Den to uger lange nedlukning af 15 skoler og 28 daginstitutioner i Kolding Kommune er nu slut.

Fra mandag får de igen lov til at åbne. Det har myndighederne meddelt kommunen, oplyser kommunaldirektør Thomas Boe til JydskeVestkysten.

Det var 19. februar, at coronasmitte på skolerne Munkevænget, Brændkjærskolen og i vuggestuen Agtrupvej samt et stigende smittetal i byen fik myndighederne til at lukke skoler og daginstitutioner.

De seneste ni dage har der dog været faldende smittetal i Kolding, og ifølge JydskeVestkysten er det ugentlige smittetal faldet fra 302 til 162 personer.

Kommunaldirektør Thomas Boe siger til avisen, at kommunen fortsat vil holde øje med smittetallet.

- Det er glædeligt, at vi kan genåbne skolerne og daginstitutionerne. Men vi skal fortsat have fokus på at få tallet endnu længere ned, så genåbningen er ikke ensbetydende med, at vi skal slippe alle de gode råd om for eksempel sprit og afstand, siger han.

Kolding Kommune fik meddelelsen fredag cirka klokken 17.30.

Det er ifølge avisen tredje uge i træk, at kommunens øverste ledelse først sent fredag får besked om, hvorvidt myndighederne vil have forlænget nedlukningen eller genåbnet.

Det er ikke tilfredsstillende, siger Thomas Boe.

Det er fortsat ikke alle elever, der kan vende tilbage i skole mandag. Som det også er tilfældet i det meste af landet, er skolerne kun åbnet får elever i 0.-4. klasse.

De ældste elever venter stadig på at få lov til at vende tilbage i skole.

/ritzau/