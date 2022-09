Skoler og foreninger vil have hjælp til stigende energipriser

I et fælles brev skriver syv organisationer, at de ønsker statens hjælp til deres stigende energipriser.

Det danske civilsamfund er ligesom alle andre pressede af de eksplosivt stigende energipriser. Og hvis der ikke også findes en løsning, der kan hjælpe det lokale foreningsliv og de selvejende private institutioner og skoler, står flere i sidste ende til at måtte lukke.

Sådan lyder det i et fælles brev fra en civilsamfundsalliance bestående af syv organisationer. Heriblandt Friskolerne, Højskolerne, Landdistrikternes Fællesråd og Danmarks Gymnastikforening.

Også Efterskolerne, Danmarks Private Skoler og Daginstitutionernes Landsorganisation står som underskrivere.

De ønsker at blive en del af den indefrysningsordning, som regeringen har præsenteret.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har flere skoler, som lige nu betaler tre gange så meget, som de plejer for at varme lokalerne op, siger Peter Bendix Pedersen, som er formand for Friskolerne og taler på vegne af hele alliancen.

- En af konsekvenserne ved de stigende priser er, at hvis en skole, en børnehave eller en institution får så stor en regning, at de ikke kan låne penge, bliver de nødt til at lukke, siger han.

Friskoleformanden har ikke et samlet overblik over, hvor stort problemet er lige nu. Alliancen er i gang med at indsamle svar fra deres medlemmer og vil have et bedre billede i næste uge.

Regeringen præsenterede onsdag et forlag til en ordning, der skal gøre det muligt for privatpersoner at betale af på dele af deres energiregninger på et senere tidspunkt på grund af de eksplosive priser lige nu.

Her blev det gjort klart, at ordningen på sigt forventes også at skulle gælde virksomheder og foreningslivet.

Og det er vigtigt, men det kan ikke stå alene, mener Peter Bendix Pedersen. Han påpeger, at virksomheder kan øge deres profit i de år, hvor energiregningen kan afdrages. Men skoler og foreninger skubber blot en regning foran sig, som i sidste ende må betales af medlemmerne.

- Skoler, efterskoler og institutioner kan kun sende regningen et sted hen, og det er til forældrene. Der er ingen af os, der ikke kan mærke de stigende priser, siger Peter Bendix Pedersen.

- Civilsamfundet kan ikke løfte den her opgave alene. Derfor er vi nødt til at spørge regeringen og Folketinget om, hvordan vi kan finde løsninger, der vil være til gavn for alle, siger han.

Gruppen af organisationer ønsker også, at politikerne på den lange bane vil se på at hjælpe dem over på bedre energiløsninger.

Det kan ifølge ham ske ved, at man giver en form få lånegaranti eller etablere en pulje, der kan give tilskud til omlægningen til grønnere energikilder.

/ritzau/