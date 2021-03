Skoler og fritidstilbud lukker i Halsnæs og Fredensborg

Fredensborg og Halsnæs følger andre kommuner på Sjælland og må lukke skoler efter stigende smitte.

Smitten er steget i Fredensborg og Halsnæs kommuner, og det betyder nu, at alle skoler og fritidsordninger må lukke midlertidigt efter påske.

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

Det er høje såkaldte incidenstal - smittede per 100.000 indbyggere over de seneste syv dage - som er årsag til nedlukningen.

I Fredensborg lukker de indtil videre fra onsdag og frem til 11. april, oplyser Fredensborg Kommune i en pressemeddelelse.

Det fremgår ikke af styrelsens opslag, hvor længe skoler og fritidstilbud skal holde lukket i Halsnæs.

Der vil i Fredensborg være pasning for de børn, "der har brug for det", skriver kommunen.

- Smittetrykket er faldet svagt de sidste par dage, og det er vigtigt, at vi i kommunen nu holder sammen for at få smitten ned.

- Smitten er ikke længere koncentreret om nogle få boligområder, men findes bredt og i alle bysamfund, siger Thomas Lykke Pedersen, borgmester i Fredensborg Kommune, i pressemeddelelsen.

Han opfordrer derfor borgerne til at passe på hinanden i påsken ved at undgå at ses for mange og se hinanden udendørs.

- Vi skal hurtigst muligt have vores børn og unge tilbage i skolen. Jeg vil også opfordre alle til at blive testet, siger borgmesteren.

Lukningen i de to kommuner er de seneste i en række af lukkede skoler og fritidstilbud på Sjælland.

Tirsdag påbød Styrelsen for Patientsikkerhed skoler og fritidsordninger i Gladsaxe Kommune at lukke. I sidste uge gjaldt det i Høje-Taastrup, Brøndby, Ishøj og Vallensbæk.

Styrelsen skriver onsdag, at den følger situationen og foretager smitteopsporing i samarbejde med kommunerne.

/ritzau/