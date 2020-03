Skoler skal undervise elever online de næste to uger

Skolerne skal tilbyde fjernundervisning i det omfang, de kan, siger undervisningsministeren ved et pressemøde.

Udgangspunktet er, at undervisningen for elever fortsætter de næste to uger, selv om de ikke skal være på skolerne.

Undervisningen kommer i stedet, så vidt det er muligt, til at foregå online.

Det siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på et pressemøde torsdag aften.

Forældre har altså ikke pligt til at hjemmeundervise deres børn, mens skoler er lukkede fra på mandag.

- Undervisningspligten varetages uforandret af dem (skolerne, red.), der har haft den indtil nu.

- Skolerne er forpligtet til at tilbyde fjernundervisning i det omfang, de kan, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun vil ikke gå ind i spekulationer om, hvorvidt lukningen af skolerne kommer til at vare længere end 14 dage.

/ritzau/