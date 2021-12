Skoleskibe får penge til dobbelt så mange togter

36 millioner kroner skal sikre to årlige togter og 286 unge en uddannelse på skoleskibene i 2022 og 2023.

36 millioner kroner skal sikre to årlige togter i stedet for bare ét med skoleskibene "Danmark" og "Georg Stage". Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse fredag.

De ekstra togter skal give 286 flere unge mulighed for at tage en uddannelse på et af skoleskibene i 2022 og 2023.

Det er uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S), der sammen med regeringens støttepartier har besluttet at afsætte pengene. Også Venstre har ønsket to togter årligt.

- Skoleskibene er med til at løfte en del unge, der ikke har den stærkeste tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.

- Samtidig har de maritime erhverv brug for arbejdskraft, så de ekstra togter er både en hjælpende hånd til unge og erhvervslivet, siger Jesper Petersen (S) i pressemeddelelsen.

De 36 millioner kroner er fundet i et ledigt råderum på Uddannelses - og Forskningsministeriets område.

I 2020 blev der også afsat midler til to togter, men grundet coronapandemien er de først blevet gennemført i år.

På skoleskibene udbyder første del af Den Grundlæggende Maritime Uddannelse.

Eleverne bliver uddannet som ubefarne skibsassistenter, og de kan enten vælge at læse videre som befarne skibsassistenter eller kystskipper, eller de kan tage et job direkte efter uddannelsen.

