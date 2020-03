Skoleskibet Danmark sejler hjem og aflyser OL-togt

Usikkerhed om coronaepidemien for Skoleskibet Danmark til at aflyse turen til de olympiske lege i Tokyo.

Skoleskibet Danmark aflyser sin tur til de olympiske lege til sommer i Tokyo.

Beslutningen er truffet ud fra et forsigtighedsprincip, skriver Martec, der står for at uddanne besætningen på skoleskibet.

De hæfter sig ved, at de ikke ved, hvordan udviklingen af coronaepidemien bliver i andre lande, og hvordan andre lande kommer til at reagere på den.

Det, der ellers skulle have været skoleskibets togt nummer 108, bliver derfor aflyst.

Skoleskibet skulle sejle afsted fra Caribien den 1. maj med en ny frisk besætning. Fire dage før starten på de Olympiske Lege skulle skibet have lagt til i Tokyo.

Og det er ikke bare den næste generation af elever på Skoleskibet Danmark, for hvem coronavirusset stikker en kæp i hjulet på deres uddannelsesplaner.

Martec meddeler, at det nuværende togt, som er nummer 107, også bliver indstillet.

Dermed afbrydes de nuværende elevers uddannelsesforløb, og skoleskibet sejler hjem til Danmark, hvor det skal ligge til i Frederikshavn.

Planen er, at uddannelsen af de nuværende elever genoptages, når det igen bliver muligt, så eleverne kan færdiggøre deres uddannelser.

Turen med Skoleskibet Danmark er en ekstraordinær del af Martecs grundlæggende uddannelse som ubefaren skibsassistent.

Coronavirusset har sat Danmark i national nedlukning. Mulighederne for at rejse ind i landet er blevet kraftigt indskrænket, og rejser til hele verden frarådes af Udenrigsministeriet.

I Danmark er en enkelt person opført i statistikkerne som død af Covid19, som er sygdommen der følger af coronavirus. 864 personer er testet positive for det smitsomme coronavirus.

/ritzau/