Skoleskibet Georg Stage kan miste et af to årlige togter

Bliver regeringens forslag til en finanslov en realitet, vil det betyde, at der fremover kun er et årligt togt med skoleskibet Georg Stage.

De sidste tre år har der ellers været to togter om året med skoleskibet. Men det er der altså ikke afsat penge til på forslaget. Stiftelsen Georg Stages Minde, der driver skoleskibet, er i chok:

- Vores elever bliver hevet i job så snart de går ned ad landgangen, også selv om en del af dem har haft svært ved at passe ind i uddannelsessystemet tidligere, siger direktør Asser Amdisen i en pressemeddelelse.

Skoleskibet er en søfartsskole, hvor unge mennesker er knap fem måneder til søs som enten dæks- eller kokkeelev.

Der er plads til 62 unge, og for at kunne få plads skal man have bestået 9. klasse og være mellem 17,5 og 22 år gammel.

Tæt på alle eleverne - 95 procent - gennemfører uddannelsen, selv om syv ud af ti tidligere er droppet ud af en ungdoms- eller erhvervsuddannelse.

To år efter er stort set alle eleverne i uddannelse eller arbejde, viser tal fra Undervisningsministeriet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Også brancheorganisationen Danske Rederier ærgrer sig over, at der ikke umiddelbart er udsigt til to årlige togter.

- Vi er helt afhængige af at sikre konstant tilstrømning af nyuddannede søfarende til branchen.

- Ikke mindst til offshore-rederierne og nærskibsfarten, som nu og i de kommende år har stort behov for arbejdskraften, siger direktør Anne H. Steffensen i en kommentar.

Hun håber derfor, at andre partier vil tage ønsket om to årlige togter med til forhandlingsbordet, når en endelig aftale skal indgås.

Finansloven er statens budget for det kommende år. Her er afsat 9,6 millioner kroner til skoleskibet George Stage næste år. I år er det budgetteret med et tilskud på 12,5 millioner kroner.

/ritzau/