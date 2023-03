Skraldemænd udsættes for vejvrede: Folk dytter og råber

Siden mandag har københavnske skraldemænd strejket, og i Københavns Kommune, Dragør og Tårnby bliver skraldet ikke hentet.

Omdrejningspunktet for strejken er en konflikt mellem skraldemændene og deres kommende arbejdsgiver, Amager Ressourcecenter (ARC), som overtager opgaven 1. maj.

- Det er en trist situation for alle parter. Det er trist for kommunen, borgerne og skraldemændene, siger Ulrik Blessing, der er talsmand for de københavnske skraldemænd.

Skraldemændene arbejder i to skiftehold.

Ifølge ARC strides de to parter om, hvornår andet skiftehold skal møde ind.

ARC har foreslået, at andetholdet møder ind klokken 11.15 og får fri mellem klokken 18.03 og 18.33, hvis skraldebilerne skal lades op.

Til gengæld har skraldemændenes fagforening foreslået, at andetholdet møder klokken 10.30 og går hjem senest 17.30.

For skraldemændene er det største problem, at de med ARC's løsning kommer til at være længere tid på vejene - og midt i myldretrafik. Det vil ifølge Ulrik Blessing skabe mere vejvrede.

- Vi oplever dagligt folk, der holder og dytter, råber og vil slås. Vi forsøger at sige til ARC, at vi er glade for, at de tænker på os.

- Der er ingen af os skraldemænd, der er interesserede i måske at komme en time tidligere hjem for at slide os selv op. Men vi har interesse i at være så lidt til gene i trafikken som muligt.

Ifølge Blessing vil skraldemændene komme til at køre i både morgen- og eftermiddagstrafikken, hvis andetholdet kommer "for sent i gang".

- Når vi ikke må få lov at tømme om natten, vil vi allerhelst ud af byen så hurtigt som muligt.

For ARC er det "altafgørende at sikre medarbejderne den fornødne tid til at udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt".

Sådan lyder det fra siger Helena Hasselsteen Nielsen, der er chef for affaldsindsamlingen i ARC.

- Det vigtigste for ARC er at passe på medarbejderne og sikre dem et ordentligt arbejdsmiljø.

Helena Hasselsteen Nielsen erkender også, at der skal gøres noget ved "trafikstress".

- I takt med, at der er kommet flere biler på gaderne, bør vi alle udvise mere tålmodighed over for de medarbejdere, der udfører et vigtigt stykke arbejde i byen, siger hun.

Skraldemændene mødes igen mandag morgen. Imens har ARC indkaldt til forhandlingsmøde mandag morgen med den forudsætning, at arbejdet er genoptaget.

