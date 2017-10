Skuddrab på 16-årig dreng bekymrer unge københavnere

Det tager hårdt på mange børn og unge, at en bare 16-årig dreng mandag blev dræbt af skud i København. Det kriminalpræventive SSP-samarbejde oplever et stort behov for sorgbearbejdning blandt unge, hvoraf nogle stiller spørgsmålet: ”Kunne det være mig?”

Den bare 16-årige Servet Abdija blev mandag aften dræbt af flere skud på Ragnhildgade på grænsen mellem Ydre Nørrebro og Ydre Østerbro i København. Uanset motiv føjer hændelsen sig til en efterhånden lang liste af skudepisoder i det nordvestlige hjørne af København.

Og det kriminalpræventive samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politiet i Københavns Kommune, SSP København, modtager som følge af skuddrabet adskillige henvendelser fra bekymrede børn og unge. Det fortæller sekretariatschef Tommy Laursen.

”I går var der en mindehøjtidelighed derinde, hvor han blev skudt. Jeg kommer lige derindefra, og hvis du ser, hvor mange blomster der ligger derinde, og de breve, der er lagt derinde fra unge, jævnaldrende mennesker, indikerer det meget godt, at der er et stort behov for at hjælpe de unge med at komme videre i deres liv og hjælpe dem med at forstå det uforståelige,” siger han og fortsætter:

”Det er jo i deres øjne fuldstændig urimeligt og uforståeligt, at en 16-årig knægt bliver skudt på den måde, han er blevet. Det er klart, at det dels afstedkommer en masse spørgsmål fra disse unge, dels masser af sorg og masser af frustration over at miste en god kammerat. Derfor har vi valgt, at alle de her unge mennesker ikke skal gå alene med deres sorg.”

Tommy Laursen fortæller, at tre fritidsklubber i Københavns Kommune nu har fået ”ekstraordinært lange åbningstider” i efterårsferien, og at yderligere en fritidsklub er blevet særåbnet og har fået ”knyttet nogle psykologer på i tilfælde af, at der skulle være nogle unge, der havde behov for det”.