Skuffelse hos S og DF over regeringens asylvision

Hverken Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti mener, at der er fart nok på i arbejdet med nyt asylsystem.

Både hos Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har man med spænding ventet på at se det bud på et nyt europæisk asylsystem, som Inger Støjberg torsdag præsenterede på en konference i Wien.

Men efter at have læst indholdet sidder begge partier skuffet tilbage.

Udlændingeordfører Mattias Tesfaye havde håbet på at få mere konkret nyt om det udrejsecenter for afviste asylansøgere, der er en del af oplægget.

- Jeg er lidt skuffet over, at Inger Støjberg rejser til Wien for at holde et oplæg om blandt andet et udrejsecenter, men hverken kan komme nærmere en placering eller økonomien i det.

- Det ville have været rart at komme et skridt nærmere. Det var det, vi fik indtryk af efter statsministerens grundlovstale, men det ser ud, som om at det har lange udsigter, siger Tesfaye.

Bortset fra den uforløste utålmodighed er ordføreren dog enig i store dele af det dansk-østrigske forslag.

- Visionen minder på mange punkter om det udlændingeudspil, som vi fremlagde i februar.

- Nu handler det bare om at få det realiseret. Jeg medgiver, at det er svært at finde en regering i et andet land, der vil samarbejde om et udrejsecenter. Men jeg havde fået det indtryk, at vi var kommet længere, siger han.

Kenneth Kristensen Berth, der er EU-ordfører for Dansk Folkeparti, har dog svært ved at finde de positive elementer i visionspapiret.

- Det er temmelig skuffende. Jeg havde forventet, at Danmark og Østrig ville mere end bare fremlægge endnu en plan, som ikke flytter noget som helst og formentlig ikke bliver brugt, siger han.

Ordføreren mener, at der skal langt skrappere metoder i brug for at stoppe flygtningestrømmen fra Afrika.

Og selv om tanken med et udrejsecenter skulle være at afskrække migranter fra at søge hertil, så er det slet ikke nok ifølge Kenneth Kristensen Berth.

- Hele problemet ligger i, at folk fra Afrika kan se, at hvis bare de får foden indenfor - og selv om de ikke får asyl - så kan de blive her, fordi det er så håbløst umuligt at komme af med dem.

- Det er det, vi skal have stoppet, og det gør man kun ved at placere dem i et center, allerede når de ankommer til Europa.

- Man skal ikke kunne blive en del af Europa ved at tage en båd over Middelhavet, siger han.

/ritzau/