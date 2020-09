Skuffet Espersen om Krarup: Jeg ser det som faneflugt

Søren Espersen har ingen respekt for, at omskæringsdebatten har fået Marie Krarup til ikke at genopstille.

På trods af uenigheder blev Dansk Folkepartis folketingsgruppe i sidste uge enige om at støtte et forbud mod omskæring.

Det har skuffet DF-profilen Marie Krarup i sådan en grad, at hun har besluttet, at hun ikke vil genopstille ved næste valg.

Søren Espersen, som er tidligere næstformand i partiet, støtter heller ikke et forbud mod omskæring. Alligevel er han rystet over, at sagen har fået Marie Krarup til at melde så bombastisk ud.

- Jeg er meget skuffet over hende og hendes handlemåde. Vi er i en situation, hvor vi er presset i meningsmålingerne, og det er ikke et tidspunkt at forlade partiet på grund af denne - ganske vist væsentlige - men perifere sag, siger han.

- Jeg betragter det som en slags faneflugt. Det må jeg sige.

Debatten om rituel omskæring af drenge er blusset op i de seneste uger. Derfor besluttede DF's folketingsgruppe i sidste uge, at det efterhånden var blevet tid til at melde partiets holdning klart ud.

Tre folketingsmedlemmer - Søren Espersen, nuværende næstformand Morten Messerschmidt og Marie Krarup - er på grund af deres modstand mod et forbud blevet fritstillet og kan stemme, som de vil.

Ifølge Søren Espersen er det første gang i partiets historie, at det sker. Derfor mener han også, at det er Marie Krarup, der svigter partiet, og ikke omvendt.

- Det er netop i respekt for, at Marie Krarup og andre har en særlig indgang til det her. Og så alligevel bliver det belønnet med, at hun ikke genopstiller. Det har jeg ingen særlig respekt for.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, udelukker på vegne af partiets ledelse, at det får konsekvenser for Marie Krarup, at hun offentligt protesterer mod partiets holdning til omskæring.

- Der er ikke med det her nogen som helst konsekvenser for Marie Krarup, andet end at hun stadig er medlem af folketingsgruppen, og at hun har truffet den beslutning, at hun ikke vil stille op til næste valg, siger Peter Skaarup.

- Der er ikke så stor dramatik i det, ud over at det er en følelsesladet diskussion.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, skriver på Twitter:

- Ked af at Marie Krarup har valgt at stoppe i FT (folketinget, red.) efter valgperioden. Marie er en vigtig del af DF, og derfor skal hun vide, at døren står åben, såfremt hun på et tidspunkt måtte få lyst til at kaste sig ind i kampen igen.

- Men glad for Marie fortsætter frem til næste valg, skriver han.

/ritzau/