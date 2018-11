Skuffet minister fik nej til indsats mod lærervold

Undervisningsminister Merete Riisager havde håbet at få penge fra satspuljen til at bekæmpe vold mod lærere.

Undervisningsminister Merete Riisager måtte til sin store ærgrelse konstatere, at en øget indsats mod vold mod lærere ikke var at finde på den liste over indsatser, som de kommende år får glæde af satspuljemidler.

Regeringen havde indstillet, at der skulle afsættes 30 millioner kroner i perioden 2020-2022.

Pengene skulle blandt andet bruges til at oprette en taskforce, der kunne rykke ud i landet og hjælpe skoler med at håndtere problemer med voldelige elever.

Men det kunne der ikke findes opbakning til blandt satspuljepartierne, som udgøres af alle Folketingets partier minus Enhedslisten.

- Jeg undrer mig rigtigt meget over det, fordi bekæmpelse af vold i klasselokalet handler om at forebygge sociale problemer i fremtiden.

- Hvis ikke der bliver grebet ind over for det, lærer eleverne jo, at man kan udøve vold mod myndighedspersoner uden konsekvenser.

- Det kan gå ud over socialrådgivere, sygeplejersker eller politibetjente senere hen.

- Derfor er det socialt uansvarligt ikke at bakke op om den indsats, siger ministeren.

Spørgsmål: Når indsatsen er så vigtig, som du siger, vil du så arbejde for at finde pengene på Undervisningsministeriets eget budget?

- Jeg vil selvfølgelig arbejde videre med at prioritere den her indsats yderligere.

- Men det er svært at hive de penge ud af ministeriets budget, og derfor ville det have været oplagt, at den lå i satspuljen, siger hun.

Merete Riisager tog sidste efterår initiativ til en indsats, der skulle forebygge vold og trusler i skolen.

Der er også udarbejdet en vejledning til, hvordan skolerne kan håndtere problemet.

En undersøgelse fra maj 2017 viste, at 25 procent af underviserne i grundskolen inden for det seneste år havde været udsat for trusler, og at 22 procent havde været udsat for vold.

/ritzau/