Skybrud: Indret haven så den ikke sejler

I juli var der flere skybrud i løbet af de første ni dage, end der gennemsnitligt er hele måneden ifølge DMI.

Og i fremtiden skal du forberede dig på flere kraftige regnskyl om sommeren og mere regn om vinteren, lyder forudsigelsen fra portalen Klimatilpasning, som Miljøstyrelsen står bag.

Men det kan være svært for haven at følge med store vandmængder. Og derfor kan der være grund til at hjælpe den lidt på vej.

Det fortæller Hans Sørensen, som er anlægsgartner og indehaver af Din Gartner samt planteskolen Dit Havecenter.

- Hvis halvdelen af haven er belagt med fliser, så må vandet fra fliserne skylle over på den anden halvdel, og det er altid mere, end jorden kan absorbere, fortæller Hans Sørensen.

Men der er faktisk en måde både at få en fin fliseterrasse og sikre, at vandet kan nå ned i jorden.

Det skyldes den teknologiske opfindelse vandgennemtrængelige betonfliser. Og det kan du som almindelig privatperson få fra flere producenter.

En anden mulighed, som særligt kan være god, hvis du har lidt plads at gøre godt med, er at etablere et regnbed.

Bedet skal ligge i en lavning i haven. Du skal afsætte et område på omkring to-tre meter og i midten grave ned i omkring en halv meters dybde, forklarer Hans Sørensen.

- Smid lidt grus derned og måske 25 centimeter muldjord ovenpå. Så skal du bare se, så trækker det vand ned, siger han.

Ud over at hjælpe vand væk fra haven giver det også mulighed for at få et andet dyre- og planteliv.

Her kan du nemlig have blomster som vandiris og kæruld. De tiltrækker andre typer af insekter, som igen tiltrækker et nyt klientel af fugle til haven, fortæller Hans Sørensen.

Du kan også opnå en rigtig god vandafledende effekt med et surbundsbed med rododendron.

- Der skal graves ned i 40 centimeters dybde og fyldes med spagnum, som kan absorbere rigtig meget vand, forklarer han.

Hvor godt jorden i din have generelt tager imod vand, afhænger af sammensætningen. Har du en meget leret jord, er det eksempelvis svært at få ledt vandet væk.

- En leret jord er rigtig fast, så du kan opleve, at der står vand i flere dage, siger Karsten Larsen og fortsætter:

- Men man kan lægge nogle specielle sandarter ud i sine havebede. Der mangler ofte lidt jord i bedene, fordi der er blevet luget gennem årene. Men så kan man lægge sand ovenpå, og så bliver det blandet i jorden, når du går og roder og luger.

Men det er altså ikke almindeligt strandsand, fastslår han. Det kan nemlig få rigtig ærgerlige konsekvenser, fordi der er salt i, som ødelægger planternes rødder, forklarer han.

Du skal derimod have fat i noget vasket sand.

- Har du en græsplæne, der er blød og soppet, når det har regnet, så kan du også bestille vasket sand hjem og så slynge det rundt på græsplænen med en skovl, siger Karsten Larsen.

Men den skal altså ikke have mere end et par millimeter sand, ellers bliver den for tør, tilføjer han.

/ritzau fokus/