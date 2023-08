Skybrud med torden kan ramme øst for Storebælt tirsdag

Der er tirsdag risiko for, at der kan komme kraftige regn- og tordenbyger ind over landet.

Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, på sin hjemmeside.

Mandagens varme og lidt fugtige luft, der har ladet solen titte frem, giver gode betingelser for tordenbyger og lokale skybrud, siger Hans Wanner, meteorolog ved DMI.

- Sidst på natten bliver det gode vejr overtaget af byger med torden, der kan være ret kraftige op over landet.

- Det vil sige, at der frem til tirsdag middag højst sandsynlig vil komme en del vand, herunder også torden, øst for Storebælt, måske også en del af Østfyn.

Et skybrud er kendetegnet ved, at der falder mere end 15 millimeter regn på en halv time.

Bygerne bevæger sig ind over landet klokken 6 og fortsætter over Sjælland frem til klokken 14.

De begynder ved Lolland-Falster, Østfyn og Storebæltsområdet, herefter vil bygerne bevæge sig ind over resten af Sjælland.

- Et meget godt bud er, at områderne omkring øst for Storebælt vil få ret så kraftige regn- og torden byger, som vil begynde i hovedstadsområdet lidt op ad formiddagen, siger Hans Wanner.

Det er vanskeligt at sige, hvor de lokale skybrud præcis vil ramme. Andre steder kan der forekomme tordenbyger, dog uden at de er helt så kraftige.

Det regnfulde vejr vil om eftermiddagen blive erstattet med en lidt friskere og tør luft, der kommer ind fra sydvest.

- Der vil formentlig komme lidt sol i løbet af tirsdagen og onsdag kan også blive god, men det bliver ikke så varmt lige med det samme. Det kan det måske gøre på sigt, siger Hans Wanner.

Meteorologen pointerer, at hvis man bor øst for Storebælt, skal man passe på med at være for meget udenfor, når det tordner.

