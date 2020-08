Skybruddene er vokset og rykket til Sjælland

Tre sjællandske kommuner oplever skybrud i løbet af onsdagen. Én kommune var endda tæt på tredobbelt skybrud.

Tre kommuner har onsdag haft dobbelt skybrud.

Hørsholm Kommune på Sjælland er det sted, der har målt mest nedbør. De 42,2 millimeter på 30 minutter var næsten nok til at kalde det et tredobbelt skybrud.

Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på Twitter.

Et skybrud er, når det regner mere end 15 millimeter på en halv time. Et dobbelt skybrud er, når det regner mere end 30 millimeter på en halv time, og et tredobbelt skybrud er mere end 45 millimeter på en halv time.

DMI oplyser desuden, at det trækker op til dårligt vejr flere steder i Jylland.

/ritzau/