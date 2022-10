Skyhøje energipriser udskyder oprensning af kemikaliedepot

Der skal fjernes pesticider og kviksølv fra Høfde 42, men de høje energipriser betyder, at udbud må gå om.

De høje energi- og råvarepriser udskyder oprensning af kemikaliedepotet Høfde 42, som ligger på Harboøre Tange ud til Vesterhavet.

Det oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse onsdag.

Det er den meget høje inflation og energipriserne, der er skudt i vejret, som har sprængt den økonomiske ramme for projektet, som regionen har afsat 375 millioner til.

Hvis oprensningen skal gennemføres med det nuværende prisniveau, estimerer regionen, at det vil løbe op i mindst 600 millioner kroner.

Derfor må udbuddet gå om.

Det står ifølge regionen klart efter løbende forhandlinger med de tre virksomheder, der gerne vil stå for oprensningen af kemikaliedepotet, og som er blevet prækvalificeret. Det er Arkil, Fortum Waste Solutions og Krüger.

- Lige nu er priserne himmelhøje, så det er en kæmpe risiko for virksomhederne at byde – og også for os som region. Ingen kan forudsige, hvordan priserne vil udvikle sig de kommende år

- Vi har ikke økonomi til at påtage os risikoen, siger Bent Graversen (V), der er formand for regionens udvalg for regional udvikling, i pressemeddelelsen.

Regionen ønsker at komme i dialog med Folketinget om, hvordan de økonomiske problemer løses, så Høfde 42 og andre generationsforureninger kan løses.

Oprensningen blev sendt i udbud i december sidste år, og hvis ikke det var blevet annulleret, ville oprensningen ifølge regionen formentlig være gået i gang i efteråret 2023.

Nu ventes processen at blive forsinket med mellem et og halvandet år, alt efter hvornår der kommer en politisk afklaring af, om der skal prioriteres flere penge til oprensningen.

Høfden blev forurenet, efter at virksomheden Cheminova i 1950'erne og 1960'erne deponerede kemikalieaffald på stedet med tilladelse fra staten, der også selv gjorde det samme.

Det er vurderet, at kemikaliedepotet indeholder over 100 ton forurenende stoffer, herunder syv ton kviksølv.

Høfde 42 er blot en af ti generationsforureninger, der er kendskab til i Danmark. I december 2020 besluttede et flertal i Folketinget at afsætte 630 millioner kroner over fem år til første fase af oprensningerne.

