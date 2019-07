Skypumpe væltede Annettes bil - junivejret var ekstremt

Usædvanligt vejr i juni gav ekstra mange skadesanmeldelser. Alene Tryg registrerede 1100 vejrskader.

Annette Gormsen kunne ikke tro sine egne øjne, da hun var på vej hjem fra sygebesøg på Aabenraa Sygehus i midten af juni.

For da hun og familien var på vej tilbage til bilen, så de hendes hvide Toyota væltet omkuld som følge af en kraftig skypumpe.

- Det var som en film, fordi det var så urealistisk, at det kunne ske. Jeg tænkte: "Hold da op, det er ikke USA det her."

- Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvad der kunne være sket, hvis vi havde siddet i bilen imens, siger 37-årige Annette Gormsen.

Bilen blev totalskadet og havde ifølge Annette Gormsen fløjet over jorden, da den vendte den anden vej, end hun havde parkeret den.

Selv om Annette Gormsens oplevelse er ekstrem, har et usædvanligt junivejr også påvirket andre danskere.

Alene hos forsikringsselskabet Tryg har man modtaget 1100 anmeldelser af skader som følge af vejret.

- Vi har set henvendelser på en del lynskader, skybrud og hagl. Og skader på grund af tornado i Aabenraa, siger skadechef Charlotte Dietzer hos Tryg.

Særligt lynnedslag har domineret skadesanmeldelser. Internetroutere og tv er stået af som følge af overspænding i elinstallationerne.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) blev der registreret 6163 lynnedslag i juni.

En medarbejder hos flyselskabet SAS blev desuden ramt af lynet i juni. Manden blev kørt til behandling på Rigshospitalet, men slap med livet i behold.

Det er flere lynnedslag end hele sommeren sidste år, og til sammenligning blev der registreret 191 i juni 2018. Det oplyser den vagthavende meteorolog hos DMI Jesper Eriksen.

- Hvis du spørger mig personligt, vil jeg huske juni for mange lynnedslag. Og så er det første gang i danmarkshistorien, at der er noget, der minder om en tornado (skypumpen i Aabenraa, red.), siger Jesper Eriksen og tilføjer:

- Selv de mest voldsomme storme om vinteren har ikke væltet biler. Det har været naturkræfter, vi normalt ikke ser i Danmark, der har væltet bilerne.

Ingen kom til skade, da den kraftige skypumpe fejede ind over området ved Aabenraa Sygehus. Men oplevelsen sidder stadig i den 37-årige mor til to.

- Det har været svært at forholde sig til, fordi det ikke burde ske. Det er svært at acceptere, og jeg har måttet overbevise mig selv om, at dårligt vejr ikke er ensbetydende med flere tornadoer, siger Annette Gormsen.

