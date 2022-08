Skytteforeninger er klar til at hjælpe med bandeindsats

DGI Skydning er åben over for færre prøveskydninger og en nedsat kalibergrænse, som S foreslår i bandeudspil.

Hvor mange gange må man prøveskyde et våben i en skytteforening, og hvordan og hvor meget skal den enkelte forening notere om skytterne?

Det er DGI Skydning villige til at se nærmere på sammen med myndighederne, efter at S-regeringen i et bandeudspil har lagt op til strammere kontrol med netop skytteforeningerne.

- Jeg ved ikke, hvad det er for nogle udfordringer, myndighederne har set, som gør, at de gerne vil have de her tiltag, men det vil vi gerne tale med dem om, siger Lars Høgh, der er formand for DGI Skydning.

Ifølge regeringen har politiet oplevet, at nogle personer med tilknytning til bandemiljøer udnytter skytteforeningerne til at lære at skyde med våben. Og det kan øge risikoen for flere alvorlige og potentielt dødelige skudepisoder, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udspillet byder på fire forslag til skærpet kontrol. Det er, at man fremover må prøveskyde i skytteforeningen to gange inden for et år i stedet for de nuværende fem gange.

At prøveskydningerne sker med våben af mindre kaliber end hidtil.

At skytteforeningerne skal kræve at se billedlegitimation, og at oplysningerne bliver registreret, inden en person får lov at skyde.

Til sidst foreslås det blandt andet, at foreningerne får en ny pligt til at føre elektronisk logbog over dem, der skyder.

Lars Høgh ser meget positivt på forslagene - især at samle oplysningerne i et digitalt og søgbart system.

Han er dog bekymret for, at det kan gå ud over almindelige skydeinteresserede, hvis antallet af prøveskydninger sættes ned. Det skyldes, at det ifølge Lars Høgh gennemsnitligt tager måneder at få tilladelsen fra politiet, som gør, at man må skyde efter prøveskydningerne.

- Det tager meget, meget lang tid. Det vil sige, at du bliver reelt udelukket fra foreningslivet efter de første skydninger.

- Vi vil gerne tale med myndigheder om, hvordan det kan ske hurtigere og mere effektivt end i dag, siger han.

Formanden henviser til, at det ofte kun tager timer at få sin straffeattest eller børneattest.

Derfor mener han, at politiets tjek af skytterne bør kunne foretages hurtigere, så den ekstra kontrol i foreningerne ikke går ud over de almindelige medlemmer.

Der er tale om et udspil fra regeringen, og intet er endnu vedtaget.

I udspillet er også forslag om at skærpe straffen for visse typer af kriminalitet markant samt at gøre det strafbart at involvere børn under 18 år i kriminalitet.

/ritzau/