Slagelse vil skabe naturområde ved Storebæltsbroens afkørsel

Når bilister kører af Storebæltsbroen og ind på Sjælland, skal de fremover mødes af et nyt naturområde.

Det er planen hos Slagelse Kommune, der sammen med Den Danske Naturfond bruger 57 millioner kroner på at opkøbe land og udvikle et grønt område på 260 hektar.

Sådan lyder det fra parterne i en pressemeddelelse.

- Jeg er overbevist om, at området bliver et attraktivt udflugtsmål for både Slagelse Kommunes borgere, gæster udefra, vores skoler og institutioner, siger borgmester i Slagelse Kommune Knud Vincent (V) i meddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

I området, der ligger ved Korsør, skal der være levesteder for truede planter og dyr, ligesom tidligere vådområder, afgræssede enge og overdrev skal genskabes.

Den Danske Naturfond opkøber og genopretter med fondsmidler natur i Danmark.

Her lægger formand Bengt Holst særligt vægt på det nye områdes placering langs både bro og bælt, motorvej og jernbane.

- Det giver gode muligheder for at udvikle og fremvise dansk natur, når det er bedst, siger han i meddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kommunen varsler, at de vil inddrage borgerne i projektet, hvis idéer kan være med til at forme området.

Der skal afholdes offentlige møder og åbne ture i området i 2024, ligesom der skal findes et navn.

Naturområdet ventes at stå færdigt om tre til fem år.

/ritzau/