Slagen Nordqvist tager naturlig konsekvens af sit nederlag

Rasmus Nordqvist er fortid som politisk ordfører for Alternativet, efter at han i weekenden tabte kampvalg.

- Der er ingen frustrationer, siger Rasmus Nordqvist, som heller ikke har problemer med at samarbejde med Alternativets nye politiske leder, Josephine Fock, efter at han mandag har trukket sig som partiets politiske ordfører.

Nordqvist har ifølge ham selv taget den naturlige konsekvens af weekendens kampvalg om at blive Alternativets nye leder efter Uffe Elbæk. Her stillede Nordqvist selv op, men blev altså ikke valgt af medlemmerne.

- Det er naturligt, at jeg trækker mig som politisk ordfører, som er en ekstremt fremtrædende plads, efter at jeg selv stillede op til at være politisk leder, siger Nordqvist.

Den nu tidligere politiske ordfører har fortsat planer om at være folketingskandidat ved det næste valg, understreger han.

Fock er tidligere medlem af Folketinget, men er det ikke i øjeblikket. Hun overtog lørdag posten som ny politisk leder efter Elbæk.

Fock har givet udtryk for, at hun forstår Nordqvists beslutning. Det samme giver Elbæk udtryk for. Trioen har været med til at stifte partiet.

- Jeg er selvfølgelig hamrende subjektiv her, men du har været en helt afgørende offentlig stemme for partiet.

- Ingen når dig til sokkeholderne, når det gælder at kommunikere partiets politik. Punktum, skriver Elbæk til Nordqvist på Twitter.

