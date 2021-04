Slagteriarbejdere og Venstre i fælles front før landbrugsaftale

Venstre og fagforeningen NNF er gået sammen i en sjælden alliance for at sikre en bred landbrugsaftale.

Fagforeningen NNF, der blandt andet dækker ansatte inden for slagteri, mejeri og bagere, er gået sammen med Venstre om at opfordre regeringen til at lave en bred politisk klimaaftale for landbruget.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) brygger fortsat på klimaplanen for landbruget, og NNF's formand, Ole Wehlast, frygter en smal aftale med regeringens støttepartier i Enhedslisten, SF og De Radikale.

- Et snævert forlig vil give en noget usikker fremtid. Derfor synes vi, at et bredt forlig, som Venstre er del af, vil være bedst for fremtiden.

- Ingen har jo set forslaget endnu. Men vi vil gerne i god tid opfordre til, at man går i dialog med Venstre og sørger for, at de bliver en del af aftalen, siger han og fortsætter:

- Vi vil gerne sige til politikerne: Vær varsomme. Der er meget på spil. Det er i høj grad ufaglærte job i yderområderne, hvor man ikke bare finder noget andet.

Frygten er, at et snævert forlig vil give usikkerhed for landbruget. Og at det sammen med hårde krav kan føre til, at virksomheder flytter ud af landet eller drejer nøglen om. Med tabte arbejdspladser til følge.

Regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen har længe understreget, at den grønne omstilling ikke må koste arbejdspladser.

Det sagde statsministeren allerede i 2019 og så sent som 1. februar sagde fødevareminister Rasmus Prehn (S) til Landbrugsavisen, at der er brug for et kompromis, "hvor der stadig er job til slagteriarbejderen".

- Jeg håber, at regeringen mener det og at vi er enige. Men jeg ved det ikke. Regeringen havde et udspil klar allerede sidste år, men vil ikke vise det. Og der har været meldinger i øst og vest siden da, siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Han fortæller, at han frygter, at regeringen kan ende med at lave en smal aftale.

- Det er min store bekymring. Når jeg lytter til regeringens støttepartier, så er der ikke meget i dem, der interesserer sig for at beskytte danske arbejdspladser.

- Vi vil gerne den grønne omstilling, men det skal være ægte grønt. Fødevareproduktion forurener ikke mindre, fordi man flytter den til udlandet. Den elektriske ko er ikke opfundet endnu. Derfor må man erkende, at der er særlige forhold omkring fødevareproduktion, siger Jakob Ellemann-Jensen.

NNF's Ole Wehlast understreger, at han da heller ikke har grund til at tro, at regeringen ikke mener, hvad den siger, eller til at frygte at en smal aftale er på trapperne.

- Men det betyder ikke, at vi ikke skal gøre opmærksom på det. Det er også vores opgave at samle, der vi kan samle.

- Nogle gange kommer man for sent, og så ligger der pludseligt en aftale. Så vi er bare ude i god tid, siger han.

/ritzau/