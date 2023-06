Slankemiddel og diabetesmedicin undersøges for at øge kræftrisiko

Novo Nordisks slankemiddel Wegovy skal undersøges for, om det øger risikoen for kræft.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har nemlig rejst et såkaldt sikkerhedssignal for Wegovy. Det samme gør sig gældende for Novo Nordisks diabetesmedicin Ozempic.

Det skriver B.T. på baggrund af et skriftligt svar fra EMA.

Grunden til, at EMA har valgt at undersøge lægemidlerne, er et studie, der tyder på, at virkningsstoffet i de to præparater kan øge risikoen for skjoldbruskkirtelkræft hos patienter med type 2-diabetes.

I et skriftligt svar til B.T. oplyser Lars Otto Andersen-Lange, der er pressechef i Novo Nordisk, at patientsikkerhed har den højeste prioritet hos Novo Nordisk.

Ifølge ham har virksomheden ikke selv fundet en øget risiko for skjoldbruskkirtelkræft i mennesker.

- Alle indberetninger om bivirkninger ved brug af vores medicin tager vi meget alvorligt, siger han.

Novo Nordisk har dog fundet en mulig sammenhæng mellem skjoldbruskkirtelkræft og virkningsstoffet semaglutid i dyreforsøg.

Derfor har den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse (FDA) givet Wegovy en såkaldt "black box warning".

I april vedtog udvalget i EMA en liste over spørgsmål, der blev sendt videre til de medicinalvirksomheder, som har markedsføringstilladelserne for lægemidlerne.

Det betyder, at Novo Nordisk senest den 26. juli skal svare på EMA's spørgsmål vedrørende en mulig risiko. EMA er også selv ved at gennemgå den tilgængelige viden om lægemidlerne.

Siden vægttabsmidlet Wegovy kom på det danske marked i december, er antallet af recepter steget måned for måned. I maj, som er den senest opgjorte måned, blev der udskrevet godt 58.000 recepter.

Ozempic kom på markedet som diabetesmedicin i 2018. Ozempic kan også bidrage til et vægttab, da det - ligesom Wegovy - indeholder stoffet semaglutid, som mindsker appetitten.

