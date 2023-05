Sletning i register hindrer stramning af regler for statsborgerskab

Efter fem år er det endnu ikke lykkedes for Udlændinge- og Integrationsministeriet at få hold på, hvordan man kan undersøge eventuelle domme for udlændinge, der søger om at få dansk statsborgerskab.

Det skyldes, at oplysningerne automatisk bliver slettet efter et antal år, skriver Politiken tirsdag.

- Det er rigtigt, at vi endnu ikke har kunnet finde en måde at gennemføre det, der blev aftalt under den daværende minister tilbage i 2018, siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) i en skriftlig kommentar til Politiken.

I juni 2018 besluttede et flertal i Folketinget, at nogle former for kriminalitet i fremtiden skulle betyde, at man blev udelukket på livstid fra at få dansk statsborgerskab.

VLAK-regeringen stod sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti bag aftalen.

Daværende udlændinge- og integrationsminister fra Venstre Inger Støjberg sagde dengang:

- For mig er det fuldstændig principielt, at hvis man har begået bandekriminalitet, vold mod børn, seksualforbrydelser, eller hvis man som imam har prædiket imod danske frihedsrettigheder, så skal man selvfølgelig aldrig kunne blive dansk statsborger.

Samme år måtte Inger Støjberg erkende, at der var problemer med at leve op til elementerne i aftalen.

Det skyldtes, at domme efter et antal år bliver slettet fra kriminalregistret, som sagsbehandlerne bruger, når de skal tjekke ansøgere.

Støjberg erkendte dengang over for Politiken, at "det viser sig jo, at der er et lille problem her".

VLAK-regeringen blev i juni 2019 afløst af S-regeringen. Her måtte først Mattias Tesfaye og siden Kaare Dybvad Bek som udlændinge- og integrationsminister erfare, at det ikke er så ligetil at beholde oplysningerne i registrene.

Foruden Udlændinge- og Integrationsministeriet har også Justitsministeriet og Rigspolitiet set på opgaven, som bliver ved med at give hovedbrud.

I 2021 kom endnu en stramning til. Enhver fængselsstraf - betinget eller ubetinget - skal kunne udelukke en ansøger fra at få statsborgerskab.

