Slogan fra Kampmanns tid

Socialdemokratiet har til det kommende folketingsvalg støvet et gammelt og velafprøvet partislogan af: Gør gode tider bedre.

Budskabet stammer fra folketingsvalgkampen i 1960. Her skulle socialdemokraten Viggo Kampmann forsøge at genvinde statsministeriet, efter at hans forgænger, H.C. Hansen (S), var død af kræft samme år.

Valget fandt sted i november i økonomisk gode tider. Der havde været økonomisk fremgang og faldende arbejdsløshed i de tre år, den S-ledede såkaldte Trekantsregering havde haft magten.

Socialdemokratiet gik syv mandater frem og havde efter valget 76 mandater. Hvis man talte et færøsk mandat med, var S lige så store som de borgerlige partier tilsammen.

