Slut med notifikationer i hobetal: Aula gør det sværere at svare alle

"Der er lus på grøn stue", "Cecilie er syg" eller "Ivans mor tager kage med".

Det har været kilde til frustration hos mange forældre, når brugere på Aula svarer på beskeder, så alle - og ikke blot afsenderen - får svaret.

Men en ny opdatering skal begrænse omfanget af svar til alle-beskeder.

Det oplyser kommunernes it-fællesskab Kombit, der står bag Aula.

Artiklen fortsætter under annoncen

Aula er et intranet, som bliver brugt af folkeskoler, en række institutioner og forældrene.

Opdateringen betyder, at man ikke kan få adgang til Aula natten til lørdag 25. maj mellem klokken 03.00 og 08.00.

Ændringen sker på baggrund af et ønske fra mange Aula-brugere, som har været generet af for mange irrelevante notifikationer i en beskedtråd.

Lidt af tempoet skal ud af Aula, udtaler Kombits administrerende direktør, Kristian Vengsgaard, i en pressemeddelelse.

- Vores undersøgelser har vist, at op mod halvdelen af skoleforældre oplever, at de får for meget eller alt for meget information gennem Aula.

- Derfor er ændring af svar-til-alle det oplagte sted at starte, lyder det.

Når lærere skriver til en gruppe forældre på Aula, kommer mange til at svare på beskeden, så alle får den.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men fremover skal man aktivt tage stilling til, om man vil svare alle eller kun afsenderen direkte, før man sender en besked.

I skrivefeltet vil det være muligt at vælge enten "Samtalestarter" eller "Alle i beskedsamtalen".

Hvis man klikker på "Samtalestarter", bliver man omdirigeret til en ny beskedtråd, hvor man svarer på den første besked direkte til den person, der har oprettet samtalen.

Vælger man derimod "Alle i beskedsamtalen", svarer man alle deltagere.

Ændringen kan betyde, at man som den, der indleder beskedtråden, vil opleve at få flere enkelte svar tilbage, bemærker Kombit.

Derfor opfordrer Kristian Vengsgaard brugere til generelt at tænke over, hvordan de bruger Aula.

/ritzau/