Slut med at sende børns nære kontakter hjem

Elever i massevis er siden marts sidste år blevet sendt hjem på grund af coronasmitte. Enten fordi de selv har været smittet eller været tæt på en, der har været smittet med corona.

Men nu er det slut.

Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen betyder, at nære kontakter til smittede skoleelever skal testes på skolen frem for at blive sendt hjem.

- Fremover er det kun den smittede selv, der skal gå i selvisolation. Børn, som er nære kontakter, anbefales i stedet at blive testet, så de kan blive i skole eller i daginstitution, skriver styrelsen.

Hidtil har det været anbefalingen, at børn, der er nære kontakter, skulle sendes hjem og blive testet flere gange.

Hvor meget barnet nu skal testes, afhænger af, om barnet er færdigvaccineret eller tidligere smittet.

Hvis et barn har været nær kontakt og hverken er færdigvaccineret eller har været smittet det seneste år, anbefales en coronatest hurtigst muligt samt pcr-test på 4.- og 6.-dagen. Færdigvaccinerede anbefales kun to test.

Ved smitte eller symptomer bør elever blive hjemme.

Ønsker forældre ikke at lade deres børn teste, anbefales det, at man beholder sit barn hjemme nogle dage.

De nye retningslinjer glæder undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), der håber, at det vil betyde færre forstyrrelser i børnenes skolegang og familiernes liv.

- De nye retningslinjer kommer primært til at betyde, at vi slipper for så mange hjemsendelser, idet man fremover kan få en lyntest på skolen, umiddelbart i forlængelse af at der er en smittet i klassen.

- Der er ingen tvivl om, at det, at man bliver hjemsendt, når en enkelt elev er smittet, selvfølgelig har konsekvenser for skolegangen, og for familierne er det mægtig indgribende, siger hun.

Ifølge ministeren træder de nye anbefalinger i kraft "hurtigst muligt".

Også formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, er tilfreds med de nye retningslinjer, der bliver en stor befrielse for skolerne.

- Skolerne har haft et enormt arbejde med at skulle smitteopspore og sende elever hjem. Så det her er en forholdsvis enkel metode at skulle gå til.

- Jeg tror stadigvæk, vi skal være opmærksomme på god håndhygiejne, rengøring og afstand. Og så skal vi holde øje med, hvordan det udvikler sig, hvis vi skal ændre noget. Men jeg tror, det her kommer til at fungere, siger han.

Både antallet af smittede og indlagte med coronavirus forventes at stige, når børn, der er nære kontakter til en smittet, ikke længere skal sendes hjem.

Det vurderer Eskild Petersen, adjungeret professor i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet.

- Børnene er jo en gruppe, som er tæt sammen, og selvfølgelig smitter de hinanden, hvis der er et tilfælde i deres klasser.

- Der er en risiko for, at børnene vil gå hjem og smitte videre, så der er ingen tvivl om, at der vil være en øget smitterisiko, siger han.

Eskild Petersen siger, at vi har accepteret smitte blandt børn, fordi de bliver "meget mindre alvorligt syge af det". Men der er grund til at blive ved med at følge udviklingen i coronatallene nøje, mener han.

