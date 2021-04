Slutdato for vaccine til alle over 50 år rykkes med tre uger

Sidste uge i juni kan alle danskere over 50 år forventes at være vaccineret, viser ny vaccinekalender.

Alle borgere over 50 år forventes nu at være blevet tilbudt to vaccinestik den sidste uge i juni.

Det er en udskydelse på tre uger i forhold til den seneste kalender fra 29. marts.

Det viser en ny vaccinationskalender fra Sundhedsstyrelsen efter beslutningen om at fjerne AstraZeneca-vaccine fra udrulningen.

Den forventede dato for, hvornår alle over 16 år forventes vaccineret, er nu den første uge i august. Det er en udskydelse på to uger.

/ritzau/