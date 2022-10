Slutningen af weekenden er bedste bud på godt vejr til skovtur

Særligt én dag i den kommende weekend ser lovende ud, hvis man har håb om at komme ud at nyde efterårsfarverne i de danske skove i godt vejr.

Efter nogle blæsende dage med en del byger stilner vinden nemlig søndag af, og flere steder vil der være sol og temperaturer på op mellem 12 og 15 grader.

Det oplyser Frank Nielsen, der er vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), fredag morgen.

- Søndagen bliver den bedste dag i weekenden, siger han.

Inden da venter imidlertid nogle dage med både byger og en god del blæst.

Fredagen starter ganske vist ualmindeligt lunt, og allerede fra morgenstunden er der flere steder i Jylland omkring 15 grader.

Kun de sydøstligste egne får tørt vejr med en del sol, og i den øvrige del af landet er det mest skyet. I Jylland kommer der i løbet af dagen flere byger.

Der blæser en jævn til hård vind fra sydvest, som ved Vestkysten kan blive op til kuling.

- Det bliver en ret god vindmølledag med god elproduktion, siger Frank Nielsen.

Natten mellem fredag og lørdag skal et regnvejr passere landet.

Men det ventes i store træk at være overstået om morgenen, sådan at lørdagen bliver en dag med "en blanding af lidt sol og enkelte byger", forklarer Frank Nielsen.

Temperaturen bliver mellem 12 og 15 grader lørdag.

- Det kommer også til at være relativt blæsende fra vest, siger han.

Billedet ændrer sig imidlertid lidt søndag.

Her bliver vinden svagere, og det står til at holde tørt over det meste af landet.

Der kommer også nogen sol, men i løbet af dagen kommer der flere skyer, som dog ikke bliver så tykke, forklarer meteorologen.

- Skal man ud at nyde efterårsvejret og farverne, er søndag nok den bedste dag, siger Frank Nielsen og tilføjer:

- Men bor man i den sydøstlige del af landet, så er fredag også fin.

/ritzau/