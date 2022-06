Små lommer af tilhængere af forbeholdet spredt i hele landet

Det var et geografisk bredt baseret flertal af danske vælgere, der onsdag stemte for at afskaffe forsvarsforbeholdet. Således var der ikke en eneste af landets 98 kommuner eller 92 valgkredse, hvor der var flertal for at beholde forsvarsforbeholdet.

Til gengæld var der en række stemmesteder rundt om i landet, hvor et flertal stemte for at beholde forbeholdet. Også de var spredt ud over forskellige dele af landet.

Således findes der valgsteder spredt ud fra Tønder i syd til Frederikshavn i nord og fra Esbjerg i vest til København i øst, hvor flest vælgere ville beholde forsvarsforbeholdet.

Det viser en gennemgang af resultaterne, som Ritzau har lavet sammen med sociologistuderende ved Københavns Universitet Tobias Gårdhus.

Et af de steder med absolut mindst opbakning til at afskaffe forbeholdet var Tingbjerg Skole i København. Her stemte under 40 procent af vælgerne for at afskaffe forbeholdet. På landsplan stemte 66,9 procent for at skrotte forbeholdet.

Mens de valgsteder med størst modstand mod at afskaffe forbeholdene er spredt rundt om i Jylland og forskellige dele af København, lå de valgsteder med størst opbakning til at fjerne forbeholdet centreret i en bestemt del af landet.

Nord for København stemte 85,2 procent af vælgerne på Rungsted Skole for at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Også i Værløse, Virum, Holte, Vedbæk, Gentofte, Charlottenlund, Taarbæk, Allerød, Birkerød, Hillerød og Hellerup kan man finde valgsteder, hvor der var fire gange så mange, der stemte for at afskaffe forbeholdet som for at bevare det.

Ifølge Danmarks Statistik var Nordsjælland også den eneste landsdel, eller det der på valgteknisk sprog kaldes en storkreds, hvor over 70 procent af vælgerne stemte for at afskaffe forbeholdet.

