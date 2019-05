Små og store byer skal sammen spare på CO2

* Klodens byer står for 70 procent af CO2-udledningen og spiller derfor en nøglerolle i klimakampen.

* Fonden Realdania afsætter fem millioner kroner til at hjælpe de danske kommuner, der ønsker at lave ambitiøse og forpligtende klimaplaner.

* Planerne skal indeholde de samme komponenter og forholde sig til de samme spørgsmål, som C40’s globale megabyer skal.

* C40 er et internationalt netværk af megabyer og andre storbyer, som har forpligtet sig til at mindske udslippet af drivhusgasser. Det blev dannet i 2005 og tæller nu 96 medlemsbyer.

* Realdania har i en årrække støttet C40 strategisk med det formål at sørge for, at viden og løsninger også kommer danske byer til gode.

* Den nye indsats med 20 danske klimakommuner er lavet af Realdania i samarbejde med C40. Tænketanken Concito er fagligt sekretariat.

Kilde: Realdania

/ritzau/