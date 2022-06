Små stemmesedler og få valgmuligheder gør optælling nemmere

Når vælgerne onsdag skal sætte kryds ved folkeafstemningen, bliver det på en kort seddel med få valgmuligheder: ja eller nej.

Og det gør arbejdet med at tælle stemmerne onsdag aften lettere.

Det fortæller de valgansvarlige i København, Odense og Aarhus.

Kontorchef i Københavns Kommune Jesper Hyldal fortæller, at de store stemmesedler til eksempelvis kommunalvalg ofte er lange, store og tunge.

- Til andre valg, hvor der er store og lange stemmesedler med partier og kandidater, bruger man meget tid på at folde stemmerne ud og grovsortere dem. Til folkeafstemningen deler vi dem ind i ja, nej og blanke, og så vil der formentlig være nogle med andre ugyldighedsgrunde, siger han.

Uanset typen af valg er optællingsproceduren og kontrollen dog den samme, for det skal foregå korrekt, understreger kontorchefen.

Det samme pointerer Lene Hartig Danielsen, chef for borgerservice og ansvarlig for den administrative valgafvikling i Aarhus Kommune.

- Det er klart, at der er stor forskel på at håndtere kæmpestore stemmesedler og så den her lille stemmeseddel. Men selve optællingen på valgaftenen skal være grundig og omhyggelig, så på det punkt er procedurerne fuldstændig ens.

Hun siger dog, at forventningen er, at optællingen vil gå lidt hurtigere.

Samme melding lyder fra chefkonsulent og valgansvarlig i Odense Kommune Lise Merrild Kristensen.

- Optællingen skulle meget gerne gå væsentligt hurtigere, fordi de kun skal sortere efter ja eller nej og ikke samtlige partier. Samtidig er det ikke så svært at finde krydset.

Det betyder også, at der ikke er brug for lige så mange hænder som ved kommunal- eller folketingsvalg, siger Lise Merrild Kristensen.

- Det er, fordi optællingen og håndteringen af vælgerne er nemmere. Vi forventer ikke, at de skal stå længe og tænke sig om, for der er kun to muligheder for at sætte krydset og ikke mange partier og kandidater.

- Så vi regner med et hurtigere flow, men der kan naturligvis ske meget.

Bemandingen er sat ned med omkring 100 personer fra omkring 535 fordelt på kommunens 30 valgsteder. Det betyder, at optællingen denne gang kan ske på rådhuset og ikke som vanligt i en stor sportshal, fortæller hun.

I Aarhus er der omkring 1300 frivillige. Til et kommunal- og regionsrådsvalg er der brug for et par hundrede mere.

Alle tre valgansvarlige understreger, at brevstemmer ikke letter optællingsarbejdet.

- Vi må ikke åbne på forhånd og derved se resultatet. Så dagen før valget tjekker vi blot, om de er indgivet korrekt, men vi åbner først brevstemmerne onsdag aften, siger Jesper Hyldal.

Ved de to seneste folkeafstemninger i 2000 og i 2015 er resultatet kommet omkring klokken 23.

