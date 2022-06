Småøer talt op: Læsø og Samsø er mere EU-positive end i 2015

Ved EU-afstemning om retsforbehold i 2015 sagde to ud af tre på Læsø nej. Onsdag er det under halvdelen.

Flere af landets småøer er de første til at have talt alle stemmer op, og optællingerne viser opbakning til at fjerne forsvarsforbeholdet.

På Læsø har 50,4 procent stemt ja. 49,6 procent har stemt nej.

Det viser data fra KMD, der blandt andet står for at lave valgkort til folkeafstemningen og indsamle valgresultaterne elektronisk.

Det er et mere snævert resultat end ved den seneste EU-folkeafstemning i 2015. Her stemte 36,3 procent ja til at omdanne retsforbeholdet, mens 63,6 procent stemte nej.

Stemmeprocenten i Læsø onsdag ser ud til at lande på 69,14 procent. I 2015 lå den på 69,26 procent.

Der er i alt 1468 stemmeberettigede på Læsø. Af dem har 1015 stemt.

Ifølge TV 2 Nord har Læsø Kommune ved tidligere EU-valg været den mest EU-skeptiske kommune i landet.

Mediet refererer også til en undersøgelse fra analyseinstituttet Electica. Den viser, at 63,3 procent af borgerne i Læsø Kommune i gennemsnit har stemt nej til mere EU siden 1992.

På Samsø har 66,3 procent onsdag sagt ja til at afskaffe forbeholdet mod 33,7 procent, der har sagt nej.

Det er også en større forskel end i 2015, hvor et flertal på 53,3 procent sagde nej.

Her lå stemmeprocenten på 72,19 procent. Den er faldet en anelse ved onsdagens valg, hvor den ser ud til at lande på 70,27 procent.

Ud af 2926 stemmeberettigede har 2056 afgivet en stemme.

