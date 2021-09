Smedelærlingen er mere samvittighedsfuld end gymnasieeleven

Den 19-årige smedelærling Julie Kølskov Madsen har kun et par minutter i telefonen, inden hendes frokostpause er forbi, og hun skal ud i fabrikshallen for at programmere en robot. Julie Kølskov Madsen er i praktik i virksomheden Hardi International i Nørre Alslev på Falster, der blandt andet fremstiller sprøjteteknologier til landbruget. Det er netop lærlinge som Julie Kølskov Madsen, der gennem deres praktik påvirkes til en højere grad af samvittighedsfuldhed end de unge, som vælger gymnasiet.