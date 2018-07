Smertepatient: Cannabis fik mig væk fra 34 piller dagligt

For Rune Holm lukkede medicinsk cannabis ham tilbage til livet efter massivt brug af smertestillende medicin.

Rune Holm fra Ballerup har haft kroniske og voldsomme nervesmerter siden en fejloperation i 2009 efter en trafikulykke.

Derfor er han meget glad for, at han med medicinsk cannabis er kommet ud af et årelangt og ødelæggende forbrug af smertestillende medicin.

- Jeg har været oppe på i nogle år at tage 34 piller dagligt, herunder kraftige sager som morfin og binyrebarkhormon. Jeg har været så påvirket, at folk på min arbejdsplads ikke rigtigt kunne få kontakt med mig, siger han.

Siden i vinter har han på en privat smerteklinik fået lægeordineret cannabis efter en sygemelding med smerter og stress og er nu vendt tilbage til arbejdsmarkedet i fleksjob.

- Nu kan jeg arbejde, træne, rejse og gå en tur i skoven, som jeg ikke kunne for bare et år siden.

- Det er helt fantastisk, siger han og understreger, at medicinen ikke gør ham skæv, men alene lindrer smerterne.

Kenneth Rugaard fra Haslev er også kronisk smertepatient efter en trafikulykke.

- I starten levede jeg af hovedpinepiller og Ipren, som jo ikke er supergodt for kroppen og maven. Så kom jeg på smerteklinik og røg på morfin og nervemedicin.

- Det sendte mig ind i en periode, hvor jeg bare gik i en osteklokke af medicin. Da jeg prøvede cannabis, så hjalp det mig ud af osteklokken. Men det var for dyrt, siger han.

Han ville gerne blive på cannabis.

- Jeg håber, at forsøgsordningen kommer til at fungere, så smertepatienter får bedre mulighed for at afprøve cannabis, i stedet for at man fylder folk med en masse medikamenter, der ødelægger kroppen.

- Jeg kan da godt mærke på min egen krop, at den er ikke glad for alle de piller, siger han.

/ritzau/