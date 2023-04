Smidt ud af Nye Borgerlige: Nu er han DF'er

Rune Bønnelykke, der blev ekskluderet af Nye Borgerlige for partiskadelig virksomhed, skifter til Dansk Folkeparti.

Det skriver TV Syd.

Dermed skal Bønnelykke fremover repræsentere DF i byrådet i Vejle, hvor han efter sin eksklusion i slutningen af februar har været løsgænger.

Bønnelykke sad i Nye Borgerliges hovedbestyrelse, og han var kandidat til næstformandsposten ved Nye Borgerliges ekstraordinære landsmøde 7. februar.

- Jeg glæder mig utroligt meget til samarbejdet med Dansk Folkeparti - Morten Messerschmidt (DF) har sat Dansk Folkeparti i en retning, hvor jeg godt kan se mig selv, så vi ser frem til samarbejdet, siger Bønnelykke ifølge TV Syd med henvisning til DF's formand.

Bønnelykke blev ekskluderet i Nye Borgerlige 21. februar.

- Jeg er ikke medlem af Nye Borgerlige længere. Jeg er lige blevet ekskluderet for partiskadelig virksomhed. Jeg er ganske uforstående over for det, sagde han dengang.

Nye Borgerlige bekræftede, at Bønneløkke var blevet ekskluderet. Men partiet ville dog ikke kommentere yderligere med den begrundelse, at der var tale om en "intern sag".

Messerschmidt er glad for at få Bønnelykke med hos DF.

- Det betyder meget, at vi er repræsenteret i en kommune som Vejle, som er en meget central kommune for Dansk Folkeparti både geografisk og politisk, siger Messerschmidt ifølge DR.

Som parti har Nye Borgerlige oplevet en hektisk periode siden folketingsvalget 1. november sidste år.

I Folketinget har partiet eksempelvis mistet tre af seks medlemmer. Af de tre tilbageværende er folketingsmedlem Peter Seier Christensen sygemeldt med stress, så partiet i øjeblikket kun er repræsenteret af Pernille Vermund og Kim Edberg Andersen.

I januar meddelte Vermund, at hun stoppede som formand, og Peter Seier Christensen meddelte, at han stoppede som næstformand.

Ved en ekstraordinær generalforsamling 7. februar blev Lars Boje Mathiesen valgt som formand og Henriette Ergemann som næstformand. Begge er i dag fortid i Nye Borgerlige.

/ritzau/