Smilende Pape satte sit kryds og skyndte sig videre

Det var en smilende formand for De Konservative, Søren Pape Poulsen, der tirsdag kort før middag satte sit kryds i en stemmeboks i Viborg Stadionhaller.

Der er ellers ikke så meget at smile over, hvis man ser på De Konservative i meningsmålingerne under valgkampen.

Fra at have ligget til over 16 procent af stemmerne, lige efter at Pape havde erklæret sit kandidatur, er partiet nu under valgresultatet fra 2019.

6,1 procent står partiet ifølge den seneste måling fra Voxmeter. Det er under valgresultatet på 6,6 ved valget i 2019.

Men målingerne har ikke haft betydning for Papes valgkamp, fortalte han til de journalister, der var mødt op ved valgstedet.

- Ingenting. Jeg har kæmpet for det, der har været vigtigt for De Konservative med flere frie valg, god omsorg og en økonomi, der er i orden, svarede han.

Den konservative formand føler sig overbevist om, at partiet vil klare sig "glimrende", når stemmerne er talt op.

- Derfor tror jeg, at vi - når stemmerne er talt op i aften - kommer til at få et ganske glimrende valg.

- Nu må vi se, det er op til danskerne, lød det fra De Konservatives formand.

Efter at have svaret på nogle spørgsmål skyndte han sig videre i sin grønne Pape-bus. Han skal på tværs af landet på valgdagen. I aften ankommer han til valgaften på Børsen i København.

Før valgudskrivelsen blev Pape ramt af en række personsager, som også har fulgt ham ind i valgkampen.

Ekstra Bladet afslørede, at Papes nu forhenværende mand hverken er nevø til præsidenten i Den Dominikanske Republik eller jøde, som den konservative formand ellers havde fortalt i offentligheden.

Det kom også frem, at Pape som justitsminister under en ferierejse til Den Dominikanske Republik havde holdt møde med politikere uden at orientere det danske udenrigsministerium.

Senest har den konservative formand måttet undskylde til Grønland, fordi han i sin tid som minister har talt nedsættende om landet og blandt andet skulle have kaldt det for "Afrika på is".

Så sent som mandag sagde Søren Pape Poulsen dog, at han ikke har nogen planer om at trække sig som formand for De Konservative, hvis partiets nuværende position i de politiske meningsmålinger også kommer til at blive resultatet ved folketingsvalget tirsdag.

- Ja, da. Ja, det gør jeg da, svarede Søren Pape Poulsen, da han af B.T.’s politiske kommentator, Joachim B. Olsen på bt.dk, blev spurgt, om han kan fortsætte som K-formand, hvis meningsmålingerne står til troende.

/ritzau/