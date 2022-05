Både antallet af nye coronatilfælde og antallet af foretagne PCR-test fortsætter med at falde, viser rapport.

Smitte med coronavirus bliver ved med at aftage i Danmark

Smitten med coronavirus fortsætter med at falde, som det har gjort i noget tid.

Det samme gælder for antallet af foretagne PCR-test, der også bliver ved med at falde.

Det er nogle af konklusionerne i den seneste tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI) vedrørende coronaepidemien.

Rapporten bygger på data fra den seneste uge. Det vil sige lidt af både uge 18 og uge 19.

I perioden er antallet af nye coronatilfælde faldet med 18 procent. Med faldet er det i uge 19 i gennemsnit 82 ud af 100.000 borgere, der har fået en positiv test for corona gennem en PCR-test.

I den samme periode er antallet af PCR-test faldet med 14 procent. I uge 19 har der i snit været foretaget knap 7000 PCR-test om dagen.

- Smitten falder generelt i samfundet og på tværs af alle aldersgrupper, siger Rebecca Legarth, afdelingslæge hos SSI, i en pressemeddelelse.

Den faldende smitte kan være en medvirkende årsag til, at også antallet af coronaindlæggelser ligeledes er faldende.

Bare i uge 19 er antallet af tilfælde, hvor en patient med corona er blevet indlagt, faldet med 23 procent.

De seneste uger og måneder har der været en faldende tendens i såvel antallet af nye coronatilfælde, antallet af test og antallet af coronaindlagte.

Blandt andet på grund af den udvikling er alle coronarestriktioner blevet ophævet.

Derudover har sundhedsmyndighederne ændret anbefalingerne for, hvem der eksempelvis kan have gavn af en coronatest ved symptomer.

I dag anbefales det, at man kun bør lade sig teste, hvis man får symptomer på corona, føler sig syg og samtidig er i øget risiko for et alvorligt forløb med corona.

Det anbefales ikke længere at blive testet, hvis man bor sammen med en smittet person, eller hvis man i anden sammenhæng har haft kontakt til en smittet person.

