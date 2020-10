Smitte på minkfarme breder sig til Vestjylland

Tre minkfarme i Vestjylland og én yderligere i Midtjylland har fået konstateret coronasmitte blandt minkene.

Nu er Vestjylland også blevet ramt af coronasmitte på minkfarme.

Det oplyser Fødevarestyrelsen til TV Midtvest.

Det drejer sig om to minkfarme i Videbæk og en enkelt i Ringkøbing, der er blevet ramt i Vestjylland.

Samtidig har endnu en minkfarm i Midtjylland i Ikast-Bording-området fået konstateret smitte.

Man ved ikke, hvordan smitten præcist har spredt sig, uddyber Flemming Kure Marker, veterinærchef i Fødevarestyrelsen, overfor Ritzau.

Han oplyser, at man er ved at gøre klar til at lave en indsats på minkbesætningen i Ringkøbing.

- Vi prøver at bremse smitten ved at sætte hurtigt ind i de områder i Midt- og Vestjylland, siger Flemming Kure Marker.

Med de seneste smittetilfælde er Midt- og Vestjylland nu oppe på fem minkfarme med smitte, mens Nordjylland har 60 smittede minkfarme og 50 under mistanke.

Myndighederne er lige nu i fuld gang med at aflive mink på to farme i Nordjylland og én i Midtjylland.

Det arbejde er påbegyndt, efter at der onsdag aften blev lavet en aftale om kompensation for minkavlerne.

Samlet set skal der aflives mink på 150 farme, som enten selv er ramt af virusset eller ligger tæt på en smittet farm.

Der er tæt på 1000 minkfarme i alt i Danmark.

/ritzau/