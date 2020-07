Smitteapp har fået i hvert fald 48 til at booke tid til test

Flere end 824.000 gange er appen "Smittestop" blevet downloadet. Minister opfordrer til, at alle henter appen.

Mindst 48 personer er blevet testet for corona, fordi de via appen "Smittestop" har fået besked om, at de har været i tæt kontakt med en smittet.

Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Appen "Smittestop" er et værktøj til at opspore smitte. Den giver automatisk besked, hvis man har været i tæt kontakt med en person, der bliver konstateret smittet og melder det i appen.

Det kan eksempelvis være en person, man har siddet ved siden af i en bus eller tog.

Appen er på nuværende tidspunkt downloadet over 824.000 gange.

Statens Serum Institut har siden den 7. juli indsamlet spørgeskemasvar fra danskere, i forbindelse med at de har bestilt tid til en test på coronaprover.dk.

Det er blandt andet for at få viden om, hvor mange der er lader sig teste, fordi de er blevet advaret gennem appen. 56 procent af de adspurgte har svaret på spørgeskemaet.

De 48 personer, som har bestilt tid til test efter at være blevet advaret på telefonen, skal dog holdes op mod, at der i alt er foretaget næsten 1,5 millioner coronatest. I øjeblikket foretages der omkring 20.000 test dagligt.

Alligevel udtaler sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) sig positivt om tallene.

- Det har været målet, at appen skal fungere som et digitalt supplement i vores indsats for smittesporing - og det er en god nyhed, at vi nu også har tal for, at appen virker og hjælper til at finde ukendte kontakter, siger han.

Han pointerer dog, at appen får større effekt jo flere, der downloader den. Det opfordrer han til, at alle, der kan, gør.

Siden lanceringen af appen den 18. juni 2020 har 209 brugere meldt sig smittet i appen, som dermed kan advare de personer, den smittede har været i tæt kontakt med.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, om de 48 personer, der har ladet sig teste efter appens advarsel, har været smittet med coronavirus.

