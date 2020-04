Smittede danskere skal selv opspore smittekæder

Borgere uden symptomer kan nu blive testet. Er de smittet, skal de selv advare de nærmeste om mulig smitte.

Coronaepidemien i Danmark er tilsyneladende under kontrol, og der bliver nu skruet gevaldigt op for antallet af test. Borgere uden symptomer kan således også blive testet nu.

Fremover skal smittede selv hjælpe med at opspore en mulig smittekæde, fortæller Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm til Jyllands-Posten.

Han kalder det selv et "kæmpestort skift" i den danske strategi.

- Vi arbejder med en ansvarliggørelse af borgerne. Vi kan ikke gøre som sidst, hvor læger fra Styrelsen for Patientsikkerhed opsporede alle patienternes mange kontakter.

- Det er en uoverstigelig opgave, fordi vi tester langt, langt flere nu. Vi kan ikke gøre det på den håndholdte måde længere, siger Søren Brostrøm til Jyllands-Posten.

Han uddyber, at han håber på, at man snart kan gå i gang med at tilbyde tætte kontakter til den syge at blive testet tre gange - dag fire, seks og otte.

Der er et paradigmeskift. Sundhedsmyndighederne vil teste langt flere, og derfor skyder hvide testtelte i øjeblikket op landet over.

Sundhedsmyndighederne vil nu kontrollere smittespredningen uden at isolere hele befolkningen.

Strategien betyder, at Danmark bliver et foregangsland på området ifølge Søren Brostrøm.

Mennesker, som den smittede har været i tæt kontakt med for eksempel ved at dele husstand eller have stået tæt ansigt-til-ansigt, vil myndighederne fremover gøre en ekstra indsats for at få opsporet og testet.

De skal isolere sig selv, selv om de ikke har symptomer.

Men det skal ikke kun være en myndighedsopgave. Brostrøm er klar over, at det kan være vanskeligt for nogle at tage kontakt til de mennesker, vedkommende har været tæt på.

- Der skal naturligvis støtte og vejledning til, og måske skal vi oprette et callcenter, hvor folk kan henvende sig og få hjælp til, hvordan de skal gøre, siger han til Jyllands-Posten.

Antallet af smittede, som er fundet via test, ligger i gennemsnit omkring 1,5 procent ifølge Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/