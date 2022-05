To smittede: Styrelse vil vaccinere nærkontakter mod abekopper

Sundhedsstyrelsen vil tilbyde en vaccine til personer, der har været i nær kontakt til smittede med abekopper. Det sker efter, at to danske borgere er blevet bekræftet smittet.

Det siger Bolette Søborg, overlæge og enhedschef Sundhedsstyrelsen, til DR Nyheder.

- Sundhedsstyrelsen vil tilbyde en vaccine til personer i nær kontakt med den smittede. Vaccinen skal gives, efter at man er blevet eksponeret for smitten og skal reducere risikoen for et alvorligt forløb, siger Bolette Søborg.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det vaccinen mod abekopper fra det danske firma Bavarian Nordic, der skal bruges.

Vaccinen er godkendt til brug mod kopper i Danmark, men ikke til abekopper.

/ritzau/