Smittekilder er i kikkerten efter bornholmsk bakterieudbrud

Op mod 54.000 bliver årligt syge af campylobacter

Et sygdomsudbrud har ramt Bornholm, hvor mindst 54 er bekræftet smittet med bakterien campylobacter.

En lokal madvare mistænkes for at have indeholdt bakterien. Smittekilden er dog endnu ikke fundet.

Læs her, hvad campylobacter er:

Campylobacter er den fødevarebakterie, der gør flest danskere syge. Der registreres årligt omkring 4500 syge i Danmark.

Det reelle tal vurderes dog at være cirka 12 gange højere, fordi mange ikke går til lægen med sygdommen.

Bakterien kan give mavepine, diarré, kvalme og feber. Symptomerne kan komme, to til ti dage efter at maden med bakterien er spist.

De fleste bliver raske igen uden lægehjælp efter få dage. Bliver sygdommen alvorlig, skal man dog til lægen.

Bakterien er almindelig i tarmen hos mange dyr. Den kan dog også være i fødevarer, hvor den er et problem.

Den største kilde til smitte af mennesker er kyllingekød. Det kan også være andre steder - for eksempel i forurenet drikkevand og upasteuriseret mælk.

Sygdommen rammer især om sommeren. Det skyldes blandt andet, at flere rejser til udlandet, og at flere kyllinger har bakterien om sommeren.

Få dråber kødsaft med campylobacter fra råt kød kan være nok til, man bliver syg. Derfor er god køkkenhygiejne vigtig, når man håndterer råt kød.

Kilder: Fødevarestyrelsen

/ritzau/