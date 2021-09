Smitten falder på plejehjem efter fem ugers stigning

De seneste fem uger har der været en stigning i antallet af coronasmittede på landets plejehjem, men den seneste uge er udviklingen gået den rigtige vej.

Der blev i sidste uge registreret 23 smittetilfælde og 6 dødsfald. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Ugen før var tallene henholdsvis 45 og 12, hvilket for begge var det højeste siden februar.

Faldet skal ses i sammenhæng med, at antallet af testede beboere i sidste uge er faldet med omkring en tredjedel til omkring 2900.

Der er stort set udelukkende tale om gennembrudsinfektioner - altså ældre, der er blevet smittet, selv om de er færdigvaccineret.

Det kan lade sig gøre, fordi vaccinerne ikke giver en 100 procent beskyttelse og for nogle ældre ikke giver helt så høj immunitet.

Plejehjemsbeboere var blandt de første til at blive vaccineret, da vaccinerne kom til Danmark fra december og januar sidste år.

I øjeblikket er man i gang med at give beboere på plejehjem det tredje stik med en coronavaccine.

Man giver det tredje stik for at give et ekstra lag af beskyttelse. Indtil videre har knap hver anden fået stik nummer tre.

Der er samlet i underkanten af 1000 plejehjem i Danmark med rundt regnet 40.000 beboere.

Samlet er 973 beboere på plejehjem døde med coronavirus. Det svarer til knap 40 procent af det samlede antal coronadødsfald, der er registreret i Danmark.

