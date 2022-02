Smitten faldt en smule sidste uge - mørketal er måske voksende

Antallet af registrerede coronatilfælde faldt i uge 5 en smule. Men på grund af færre test kan der være et voksende mørketal.

Det viser en såkaldt tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI).

Den ser på udviklingen fra uge 4 til uge 5, som sluttede 6. februar.

Af rapporten fremgår det, at antallet af smittede på landsplan er faldet med 1 procent.

Særligt i det østlige Danmark falder smitten, mens den stiger i det vestlige Danmark.

- Det hører dog med til billedet, at både antallet af PCR-test og antigentest er faldet. Det kunne rejse en mistanke om, at der er et voksende mørketal, siger afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI i en pressemeddelelse.

- Faldet i smitten underbygges dog af et fald i koncentrationerne af SARS-CoV-2 i spildevandsprøverne fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, mens koncentrationen stiger i spildevandet i det vestlige Danmark, lyder det videre.

Smitten er nu på det højeste niveau i Region Midtjylland, mens den er lavest i Region Hovedstaden.

SSI skriver i øvrigt, at smitten er stigende i de ældre grupper - altså folk over 50 år - for tiden. Blandt 30-49-årige er den stabil, mens den falder blandt de yngre, som dog fortsat generelt har ganske høje smittetal.

De højere tal blandt ældre vil muligvis vise sig i indlæggelserne.

- Stigende smitteforekomster blandt de ældre vil fortsat give risiko for afledte covid-19-relaterede indlæggelser, vurderer SSI i rapporten.

På hospitalerne steg antallet af patienter indlagt med corona torsdag med 17 til i alt 1354 personer.

Denne uge har der været flere dage med ganske høje smittetal. Torsdag blev omkring 50.000 mennesker for tredje dag i streg fundet positive ved en PCR-test.

Men overlæge ved intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital Christian Wamberg mener ikke, at det giver mening at hæfte sig så meget ved tallene de enkelte dage.

- Vi må snart holde op med at teste så mange mennesker. Det giver ingen information. Det gav mening tidligere i pandemien, men pengene kan bruges klogere, siger han.

/ritzau/